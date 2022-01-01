Direktorij Tvrtki
ClearBank Plaće

Raspon plaća ClearBank je od $152,429 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj softverskog inženjerstva na donjem kraju do $160,219 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ClearBank. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $157K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $152K
Marketing
$153K

Voditelj proizvoda
$160K
Često postavljena pitanja

据报道，ClearBank最高薪的职位是Voditelj proizvoda at the Common Range Average level，年总薪酬为$160,219。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，ClearBank的年总薪酬中位数为$154,783。

