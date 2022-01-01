Imenik tvrtki
AlphaSights Plaće

Plaće u AlphaSights kreću se od $74,625 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $240,790 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AlphaSights. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $150K

Full-Stack Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $130K
Prodaja
Median $135K

Regrutač
Median $80.5K
Korisnička Podrška
$81.6K
Znanstvenik Podataka
$164K
Menadžment Konzultant
$119K
Marketing
$74.6K
Menadžer Projekta
$127K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
Rizični Kapitalist
$83.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u AlphaSights je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $240,790. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaSights je $127,400.

