Softverski Inženjer naknada in United States u Citadel kreće se od $405K year za L1 do $608K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $525K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
