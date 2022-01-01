Imenik tvrtki
Ramp
Ramp Plaće

Plaće u Ramp kreću se od $76,380 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $595,400 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ramp. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $189K

UX Dizajner

Web Dizajner

Regrutač
Median $135K

Menadžer Proizvoda
Median $275K
Marketing
Median $200K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Poslovne Operacije
$149K
Poslovni Analitičar
$261K
Korisnička Podrška
$76.4K
Znanstvenik Podataka
$161K
Ljudski Resursi
$333K
Prodaja
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$269K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ramp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ramp je Softverski Inženjer at the Staff Software Engineer level s godišnjom ukupnom naknadom od $595,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ramp je $259,416.

