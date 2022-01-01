Imenik tvrtki
Checkr
Checkr Plaće

Plaće u Checkr kreću se od $73,630 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $360,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Checkr. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $351K
Korisnička Služba
$73.6K

Analitičar Podataka
$181K
Financijski Analitičar
$191K
Ljudski Resursi
$258K
Marketing
$226K
Dizajner Proizvoda
Median $220K
Menadžer Proizvoda
Median $360K
Menadžer Programa
$122K
Regrutер
Median $172K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Checkr, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Checkr je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $360,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Checkr je $205,475.

