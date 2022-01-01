Direktorij Tvrtki
CFGI
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

CFGI Plaće

Raspon plaća CFGI je od $84,575 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $131,340 za Konzultant za upravljanje na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CFGI. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Računovođa
$114K
Financijski analitičar
$84.6K
Konzultant za upravljanje
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki CFGI je Konzultant za upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $131,340. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki CFGI je $114,240.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku CFGI

Povezane tvrtke

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi