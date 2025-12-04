Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Računovođa

  • Sve Računovođa plaće

CFGI Računovođa Plaće

Medijan Računovođa paketa naknade in United States u CFGI ukupno iznosi $165K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CFGI. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
CFGI
Accountant
Philadelphia, PA
Ukupno godišnje
$165K
Razina
Senior Manager
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u CFGI?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u CFGI in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CFGI za ulogu Računovođa in United States je $165,000.

