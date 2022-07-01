Direktorij Tvrtki
Capital Rx
Capital Rx Plaće

Raspon plaća Capital Rx je od $122,640 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $150,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Capital Rx.

$160K

Softverski inženjer
Median $150K

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
$131K
Dizajner proizvoda
$123K

Voditelj proizvoda
$136K
Prodaja
$146K
Ostali resursi