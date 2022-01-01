Imenik tvrtki
Bose Plaće

Plaće u Bose kreću se od $42,432 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $283,575 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bose. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $170K
Dizajner Proizvoda
Median $83.2K

UX Dizajner

Hardverski Inženjer
Median $158K

Znanstvenik Podataka
Median $120K
Arhitekt Rješenja
Median $230K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $120K
Poslovni Analitičar
$42.4K
Pravni
$161K
Menadžment Konzultant
$172K
Marketing
$44.2K
Strojarki Inženjer
$109K
Menadžer Proizvoda
$61.8K
Menadžer Programa
$135K
Menadžer Projekta
$65.3K
Prodaja
$42.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$284K
UX Istraživač
$154K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Bose je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $283,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bose je $120,000.

