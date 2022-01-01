Imenik tvrtki
Magic Leap
Magic Leap Plaće

Plaće u Magic Leap kreću se od $90,554 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $324,719 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Magic Leap. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Virtualne Stvarnosti

Strojarki Inženjer
Median $113K
Marketing
Median $151K

Poslovni Analitičar
$167K
Znanstvenik Podataka
Median $150K
Elektroinženjer
$204K
Hardverski Inženjer
$90.6K
Ljudski Resursi
$199K
Pravni
$189K
Optički Inženjer
$155K
Dizajner Proizvoda
$92.3K
Menadžer Proizvoda
$216K
Menadžer Programa
$174K
Regrutač
$176K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$322K
Menadžer Tehničkih Programa
$259K
UX Istraživač
$119K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Magic Leap, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Magic Leap je Softverski Inženjer at the Principal Software Engineer level s godišnjom ukupnom naknadom od $324,719. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Magic Leap je $169,699.

