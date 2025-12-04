Imenik tvrtki
Bentley Systems
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

Bentley Systems Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Canada u Bentley Systems ukupno iznosi CA$113K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bentley Systems. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Bentley Systems
Software Engineer
Burlington, ON, Canada
Ukupno godišnje
$81.4K
Razina
L3
Osnovna plaća
$81.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bentley Systems?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Bentley Systems in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$145,015. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bentley Systems za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$112,563.

Ostali resursi

