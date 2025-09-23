Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Canada u Auth0 ukupno iznosi CA$199K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Auth0. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Auth0
Sr Full-stack Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$199K
Razina
Senior
Osnovna plaća
CA$164K
Stock (/yr)
CA$35.3K
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Auth0?

CA$226K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Auth0 in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$267,669. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Auth0 za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$190,697.

