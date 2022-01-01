Direktorij Tvrtki
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Plaće

Raspon plaća Arrowstreet Capital je od $128,520 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $381,900 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Arrowstreet Capital. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $200K

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
$314K
Voditelj projekta
$129K

Voditelj softverskog inženjerstva
$382K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Arrowstreet Capital je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $381,900. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Arrowstreet Capital je $256,780.

Ostali resursi