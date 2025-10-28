Imenik tvrtki
AppLovin
AppLovin Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in China u AppLovin kreće se od CN¥397K do CN¥578K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CN¥455K - CN¥519K
China
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u AppLovin in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥577,898. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Marketing in China je CN¥396,693.

