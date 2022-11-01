Imenik tvrtki
ANZ Plaće

Plaće u ANZ kreću se od $8,937 ukupne godišnje naknade za Poslovne Operacije na donjoj strani do $164,797 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ANZ. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Znanstvenik Podataka
Median $77.4K
Analitičar Podataka
Median $87.4K

Menadžer Proizvoda
Median $106K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $165K
IT Tehnolog
Median $68.9K
Poslovne Operacije
$8.9K
Poslovni Analitičar
$85.3K
Korisnička Podrška
$35.7K
Financijski Analitičar
$40.1K
Ljudski Resursi
$54K
Investicijski Bankar
$45.5K
Marketing
$73.3K
Strojarki Inženjer
$92.6K
Dizajner Proizvoda
$101K
Menadžer Programa
$144K
Prodaja
$137K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$71.4K
Arhitekt Rješenja
$34.5K
Ukupne Nagrade
$58.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ANZ je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $164,797. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ANZ je $76,239.

Ostali resursi