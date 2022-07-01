Direktorij Tvrtki
Ansarada
Ansarada Plaće

Raspon plaća Ansarada je od $16,528 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $49,750 za Ljudski resursi na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ansarada. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Korisnička služba
$36.7K
Ljudski resursi
$49.8K
Softverski inženjer
$16.5K

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Ansarada is Ljudski resursi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansarada is $36,709.

Ostali resursi