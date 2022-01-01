Direktorij Tvrtki
Aerojet Rocketdyne
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Aerojet Rocketdyne Plaće

Raspon plaća Aerojet Rocketdyne je od $65,325 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $180,095 za Hardverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aerojet Rocketdyne. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Strojarski inženjer
Median $120K
Računovođa
$109K
Aerospace inženjer
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Poslovni analitičar
$65.3K
Znanstvenik podataka
$91.5K
Hardverski inženjer
$180K
Voditelj programa
$104K
Voditelj projekta
$120K
Tehnički voditelj programa
$96.9K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Aerojet Rocketdyne je Hardverski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $180,095. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Aerojet Rocketdyne je $104,259.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Aerojet Rocketdyne

Povezane tvrtke

  • Virgin Galactic
  • a.i. solutions
  • AGI
  • MessageBird
  • General Atomics
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi