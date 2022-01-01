Imenik tvrtki
MessageBird
MessageBird Plaće

Plaće u MessageBird kreću se od $51,900 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $156,777 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MessageBird. Zadnje ažuriranje: 11/27/2025

Softverski Inženjer
Median $120K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $152K
Ljudski Resursi
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dizajner Proizvoda
$78.6K
Menadžer Proizvoda
$157K
Regrutер
$62.6K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U MessageBird, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MessageBird je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $156,777. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MessageBird je $99,353.

Ostali resursi

