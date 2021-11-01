Imenik tvrtki
Accolade
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Accolade Plaće

Plaće u Accolade kreću se od $26,330 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Službe na donjoj strani do $422,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Accolade. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $136K
Menadžer Proizvoda
Median $282K
Poslovne Operacije
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Korisnička Služba
$56.2K
Operacije Korisničke Službe
$26.3K
Analitičar Podataka
$150K
Znanstvenik Podataka
$163K
Ljudski Resursi
$215K
Dizajner Proizvoda
$67.3K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$60.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$423K
Menadžer Tehničkih Programa
$176K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Accolade je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $422,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Accolade je $143,124.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Accolade

Povezane tvrtke

  • Fitbit
  • Clover Health
  • Peloton
  • Aetna
  • GoHealth
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi