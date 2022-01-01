Direktorij Tvrtki
Aetna Plaće

Raspon plaća Aetna je od $25,425 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $258,703 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aetna. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Znanstvenik podataka
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Zdravstvena informatika

Softverski inženjer
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Inženjer podataka

Aktuar
Median $141K

Voditelj proizvoda
Median $201K
Informatolog (IT)
Median $102K
Računovođa
$95.1K
Poslovni analitičar
$101K
Razvoj poslovanja
$115K
Građevinski inženjer
$58.8K
Analitičar podataka
$115K
Financijski analitičar
$82.6K
Konzultant za upravljanje
$172K
Dizajner proizvoda
$25.4K
Voditelj projekta
$98K
Prodaja
$101K
Voditelj softverskog inženjerstva
$199K
Arhitekt rješenja
$259K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Aetna je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $258,703. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Aetna je $124,355.

Ostali resursi