3Pillar Global
  • Menadžer Projekta

3Pillar Global Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Romania u 3Pillar Global kreće se od RON 188K do RON 263K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 3Pillar Global. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$46.2K - $55.9K
Romania
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u 3Pillar Global?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u 3Pillar Global in Romania ima godišnju ukupnu naknadu od RON 263,232. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3Pillar Global za ulogu Menadžer Projekta in Romania je RON 188,347.

Ostali resursi

