Imenik tvrtki
3Pillar Global
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

3Pillar Global Plaće

Plaće u 3Pillar Global kreću se od $46,892 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $217,905 za Uspjeh Korisnika na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 3Pillar Global. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $47.9K

Full-Stack Softverski Inženjer

Uspjeh Korisnika
$218K
Dizajner Proizvoda
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Menadžer Proizvoda
$46.9K
Menadžer Projekta
$51.1K
Prodaja
$80.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$60.4K
Menadžer Tehničkih Programa
$107K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u 3Pillar Global je Uspjeh Korisnika at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $217,905. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 3Pillar Global je $70,384.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 3Pillar Global

Povezane tvrtke

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi