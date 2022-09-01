कंपनी निर्देशिका
Stats Perform
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Stats Perform वेतन

Stats Perform का वेतन निम्न स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $34,667 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $135,675 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Stats Perform. अंतिम अपडेट: 9/9/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $54.6K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$34.7K
प्रोडक्ट मैनेजर
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Stats Perform में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $135,675 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Stats Perform में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $54,571 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Stats Perform के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Stripe
  • SoFi
  • Netflix
  • Google
  • PayPal
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन