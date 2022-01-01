कंपनी निर्देशिका
Coinbase वेतन

Coinbase का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $69,345 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $1,186,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Coinbase. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्रिप्टो इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

इंटरैक्शन डिजाइनर

यूएक्स डिजाइनर

डेटा साइंटिस्ट
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M6 $560K
M7 $772K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
ह्यूमन रिसोर्सेज
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
मार्केटिंग
IC5 $200K
IC6 $270K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

प्रोग्राम मैनेजर
IC4 $163K
IC5 $193K
प्रोजेक्ट मैनेजर
IC5 $213K
IC6 $346K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $214K
डेटा एनालिस्ट
Median $175K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $477K
लीगल
Median $526K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $240K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $380K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$143K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$200K
बिज़नेस एनालिस्ट
$263K
कस्टमर सर्विस
$69.3K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$135K
कस्टमर सक्सेस
$352K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$335K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$550K
रिक्रूटर
$228K
सेल्स
$213K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$219K

डेटा आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

यूएक्स रिसर्चर
Median $262K
वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Coinbase में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Coinbase में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

सामान्य प्रश्न

Coinbase में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the IC8 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $1,186,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Coinbase में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $268,745 है।

