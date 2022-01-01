कंपनी निर्देशिका
Upstart वेतन

Upstart का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $142,572 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $448,833 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Upstart. अंतिम अपडेट: 11/16/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

प्रोडक्ट मैनेजर
L5 $339K
L6 $438K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $438K
डेटा एनालिस्ट
Median $165K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $200K
रिक्रूटर
Median $210K
बिज़नेस एनालिस्ट
$189K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$279K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$143K
प्रोग्राम मैनेजर
$194K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
$185K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$344K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$279K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Upstart में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Upstart में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $448,833 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Upstart में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $279,353 है।

