कंपनी निर्देशिका
Zillow
Zillow वेतन

Zillow का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $69,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $493,852 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zillow. अंतिम अपडेट: 11/14/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
प्रोडक्ट मैनेजर
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

यूएक्स डिजाइनर

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
P4 $268K
P5 $261K
बिज़नेस एनालिस्ट
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट

मार्केटिंग
P3 $122K
P4 $200K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $145K
सेल्स
P3 $133K
P4 $165K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $120K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $160K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
Median $147K
रिक्रूटर
Median $160K
यू एक्स रिसर्चर
Median $155K
डेटा एनालिस्ट
Median $118K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $320K
लीगल
Median $160K
अकाउंटेंट
Median $69K

टेक्निकल एकाउंटेंट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$103K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$113K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$132K
कस्टमर सर्विस
$83.3K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$210K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$192K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$140K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$121K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
$307K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Zillow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

सामान्य प्रश्न

Zillow में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the P6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $493,852 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Zillow में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $174,938 है।

अन्य संसाधन