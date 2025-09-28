Northslope Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Northslope Technologies में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $185K है। Northslope Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Northslope Technologies
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$185K
स्तर
-
मूल वेतन
$165K
Stock (/yr)
$20K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Northslope Technologies?

$160K

सामान्य प्रश्न

Northslope Technologies in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $217,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Northslope Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $185,000 है।

