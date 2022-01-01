कंपनी निर्देशिका
Pinterest वेतन

Pinterest का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $16,080 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $1,154,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Pinterest. अंतिम अपडेट: 8/26/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

प्रोडक्ट मैनेजर
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

यूएक्स डिजाइनर

सेल्स
Median $204K

अकाउंट मैनेजर

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $265K
डेटा एनालिस्ट
Median $300K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $152K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $156K
यूएक्स रिसर्चर
Median $275K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $213K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $152K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $525K
मार्केटिंग
Median $261K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $174K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $160K
अकाउंटेंट
$715K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$176K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$157K
चीफ ऑफ स्टाफ
$211K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$896K
कस्टमर सर्विस
$56.5K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$196K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$55.2K
लीगल
$117K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$16.1K
पार्टनर मैनेजर
$91.6K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$249K
रिक्रूटर
$76.2K
सेल्स इंजीनियर
$219K
टोटल रिवॉर्ड्स
$283K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$159K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

50%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

17%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Pinterest में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 17% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (4.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Pinterest में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Pinterest में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Pinterest में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the M18 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $1,154,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pinterest में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $248,750 है।

