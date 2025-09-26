कंपनी निर्देशिका
HealthPlix Technologies
HealthPlix Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

HealthPlix Technologies में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹26.9K है। HealthPlix Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
HealthPlix Technologies
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹26.9K
स्तर
L3
मूल वेतन
₹24.5K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹2.4K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं HealthPlix Technologies?

₹160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at HealthPlix Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹36,569. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HealthPlix Technologies for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in India is ₹25,643.

