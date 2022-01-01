कंपनी निर्देशिका
Fidelity Investments वेतन

Fidelity Investments का वेतन निम्न स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $7,960 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $446,667 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Fidelity Investments. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

क्रिप्टो इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
प्रोडक्ट मैनेजर
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
बिज़नेस एनालिस्ट
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
L6 $166K
L7 $233K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

फाइनेंशियल एनालिस्ट
L3 $69.6K
L6 $138K
कस्टमर सर्विस
Median $60K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L4 $105K
L5 $140K

यूएक्स डिजाइनर

डेटा एनालिस्ट
L3 $73.3K
L4 $87.4K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $160K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $163K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $250K
मार्केटिंग
Median $155K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $192K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $138K
सेल्स
Median $96K
यूएक्स रिसर्चर
Median $240K
एक्चुअरी
Median $135K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $98K
वेंचर कैपिटलिस्ट
Median $185K

प्रिंसिपल

अकाउंटेंट
$102K

टेक्निकल अकाउंटेंट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$60.2K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$69.2K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$398K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$8K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$234K
रिक्रूटर
$70.4K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Fidelity Investments में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L9|VP Software Engineering level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $446,667 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fidelity Investments में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $157,072 है।

