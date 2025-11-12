Fidelity Investments यूएक्स डिजाइनर वेतन

Fidelity Investments में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $98K से L6 के लिए प्रति year $166K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $159K है। Fidelity Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक ( /yr ) बोनस L3 $98K $97K $0 $1K L4 $105K $95K $0 $10.1K L5 $140K $121K $0 $19.3K L6 $166K $134K $0 $31.8K देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Fidelity Investments ?