CERN हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

CERN में औसत हार्डवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in Switzerland प्रति year CHF 74.9K से CHF 106K तक है। CERN के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$105K - $125K
Switzerland
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$92.6K$105K$125K$131K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं CERN?

सामान्य प्रश्न

CERN in Switzerland में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 106,342 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CERN में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in Switzerland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 74,902 है।

अन्य संसाधन

