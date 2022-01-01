कंपनी निर्देशिका
Blink Health
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Blink Health वेतन

Blink Health का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $35,529 से उच्च स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए $504,161 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Blink Health. अंतिम अपडेट: 10/10/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC4 $35.5K
IC5 $77K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $235K
बिज़नेस एनालिस्ट
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
डेटा साइंस मैनेजर
$504K
डेटा साइंटिस्ट
Median $150K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $165K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $275K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Blink Health में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Blink Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंस मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $504,161 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Blink Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $177,025 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Blink Health के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन