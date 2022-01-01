कंपनी निर्देशिका
Collective Health
Collective Health वेतन

Collective Health का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $65,325 से उच्च स्तर पर सेल्स के लिए $502,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Collective Health. अंतिम अपडेट: 10/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $195K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $138K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $250K

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$97.5K
बिज़नेस एनालिस्ट
$65.3K
डेटा एनालिस्ट
$88.4K
डेटा साइंटिस्ट
$124K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$149K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$170K
सेल्स
$503K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Collective Health में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Collective Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सेल्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $502,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Collective Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $143,625 है।

