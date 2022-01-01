कंपनी निर्देशिका
Rally Health
Rally Health वेतन

Rally Health का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $89,445 से लेकर उच्च-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए $321,300 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Rally Health. अंतिम अपडेट: 8/20/2025

$160K

डेटा वैज्ञानिक
$321K
मानव संसाधन
$89.4K
उत्पाद डिजाइनर
Median $153K

उत्पाद प्रबंधक
Median $210K
भर्ती अधिकारी
$156K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $305K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$219K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Rally Health में, Options 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% अर्ध-वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्ध-वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्ध-वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्ध-वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Rally Health में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका डेटा वैज्ञानिक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $321,300 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Rally Health में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $210,000 है।

