Alloy कस्टमर सर्विस वेतन

Alloy में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $53.3K से $76.1K तक है। Alloy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत कुल मुआवजा $61.1K - $71.5K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $53.3K $61.1K $71.5K $76.1K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Alloy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) 10 years post-termination exercise window.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Alloy ?