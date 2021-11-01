ספריית חברות
Zwift משכורות

המשכורת של Zwift נעה בין $75,154 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $264,500 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zwift. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $265K
מהנדס תוכנה
Median $138K
מדען נתונים
Median $215K

משאבי אנוש
$186K
שיווק
$75.2K
מנהל תוכנית
$156K
מנהל הנדסת תוכנה
$188K
מנהל תוכנית טכנית
$150K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zwift הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $264,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zwift הוא $170,850.

משאבים נוספים