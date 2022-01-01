ספריית חברות
Magic Leap
Magic Leap משכורות

המשכורת של Magic Leap נעה בין $90,554 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס חומרה ברמה הנמוכה לבין $324,719 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Magic Leap. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה מציאות וירטואלית

מהנדס מכונות
Median $113K
שיווק
Median $151K

אנליסט עסקי
$167K
מדען נתונים
Median $150K
מהנדס חשמל
$204K
מהנדס חומרה
$90.6K
משאבי אנוש
$199K
משפטי
$189K
מהנדס אופטיקה
$155K
מעצב מוצר
$92.3K
מנהל מוצר
$216K
מנהל תוכנית
$174K
גיוס
$176K
מנהל הנדסת תוכנה
$322K
מנהל תוכנית טכנית
$259K
חוקר UX
$119K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMagic Leap, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Magic Leap הוא מהנדס תוכנה at the Principal Software Engineer level עם תגמול כולל שנתי של $324,719. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Magic Leap הוא $169,699.

