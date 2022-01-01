ספריית חברות
Zocdoc
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Zocdoc משכורות

המשכורת של Zocdoc נעה בין $70,350 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוחות ברמה הנמוכה לבין $225,750 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zocdoc. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שיווק
Median $200K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מדען נתונים
Median $168K
הצלחת לקוחות
$70.4K
מעצב מוצר
$201K
מנהל מוצר
$173K
מנהל פרויקט
$136K
גיוס
$142K
מכירות
$109K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בZocdoc, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zocdoc הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $225,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zocdoc הוא $168,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Zocdoc

חברות קשורות

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Meetup
  • Fivestars
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים