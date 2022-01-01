ספריית חברות
Treasure Data
Treasure Data משכורות

המשכורת של Treasure Data נעה בין $75,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $225,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Treasure Data. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מהנדס תוכנה
Median $195K
מנהל מוצר
Median $225K
אנליסט נתונים
$81.6K

מדען נתונים
$111K
שיווק
$222K
מעצב מוצר
$145K
מכירות
$205K
מהנדס מכירות
$102K
מנהל הנדסת תוכנה
$208K
ארכיטקט פתרונות
$121K
Technical Account Manager
$173K
מנהל תוכנית טכנית
$75.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Treasure Data הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $225,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Treasure Data הוא $159,293.

