Proofpoint משכורות

המשכורת של Proofpoint נעה בין $72,436 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $543,150 עבור שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Proofpoint. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

רואה חשבון
Median $134K
מנהל מדעי נתונים
Median $420K

מנהל מוצר
Median $225K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $394K
מכירות
Median $142K
אנליסט עסקי
$79.6K
מדען נתונים
$72.4K
אנליסט פיננסי
$112K
משאבי אנוש
$169K
טכנולוג מידע (IT)
$265K
שיווק
$543K
מעצב מוצר
$134K
גיוס
$154K
אנליסט אבטחת סייבר
$127K
מנהל תוכנית טכנית
$186K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בProofpoint, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Proofpoint הוא שיווק at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $543,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Proofpoint הוא $169,150.

משאבים נוספים