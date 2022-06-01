ספריית חברות
Symphony Technology Group משכורות

המשכורת של Symphony Technology Group נעה בין $39,513 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $54,879 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Symphony Technology Group. עודכן לאחרונה: 11/30/2025

מהנדס תוכנה
Median $39.5K
מנהל מוצר
$54.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Symphony Technology Group הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $54,879. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Symphony Technology Group הוא $47,196.

