פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-StockX נע בין $236K ל-year עבור Senior Software Engineer לבין $257K ל-year עבור Technical Lead. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$174K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של StockX. עדכון אחרון: 10/31/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בStockX, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)