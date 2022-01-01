StockX משכורות

המשכורת של StockX נעה בין $85,570 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $472,625 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של StockX. עודכן לאחרונה: 10/15/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בStockX, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
