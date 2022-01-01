ספריית חברות
StockX
StockX משכורות

המשכורת של StockX נעה בין $85,570 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $472,625 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של StockX. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $174K
מנהל מוצר
Median $165K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $230K

מדען נתונים
$473K
שיווק
$106K
מעצב מוצר
$85.6K
מנהל תוכנית טכנית
$169K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בStockX, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-StockX הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $472,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-StockX הוא $169,150.

חברות קשורות

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים