ספריית חברות
Stats Perform
Stats Perform משכורות

המשכורת של Stats Perform נעה בין $34,667 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $135,675 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Stats Perform. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $54.6K
טכנולוג מידע (IT)
$34.7K
מנהל מוצר
$136K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Stats Perform הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $135,675. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stats Perform הוא $54,571.

