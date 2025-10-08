פיצוי מעצב חוויית משתמש in United States ב-Roblox נע בין $189K ל-year עבור IC1 לבין $470K ל-year עבור IC6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$350K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Roblox. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
45%
שנה 1
35%
שנה 2
20%
שנה 3
בRoblox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
45% בוקע ב 1st-שנה (11.25% רבעוני)
35% בוקע ב 2nd-שנה (8.75% רבעוני)
20% בוקע ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בRoblox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (8.25% רבעוני)
33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)
33% בוקע ב 3rd-שנה (8.25% רבעוני)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בRoblox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.