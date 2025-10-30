ספריית חברות
RELEX Solutions
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Finland ב-RELEX Solutions מגיעה ל-€86.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של RELEX Solutions. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
סה״כ לשנה
€86.4K
דרגה
Lead
משכורת בסיס
€86.4K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
18 שנים
הגשות שכר אחרונות
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-RELEX Solutions in Finland עומדת על תגמול כולל שנתי של €86,439. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RELEX Solutions עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Finland הוא €72,963.

