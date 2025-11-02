ספריית חברות
Personetics
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Personetics מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Israel ב-Personetics מגיעה ל-₪227K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Personetics. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
סה״כ לשנה
₪227K
דרגה
Entry
משכורת בסיס
₪227K
Stock (/yr)
₪0
בונוס
₪0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Personetics in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪366,343. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Personetics עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Israel הוא ₪226,504.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Personetics

חברות קשורות

  • Netflix
  • Pinterest
  • Tesla
  • Coinbase
  • Facebook
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים