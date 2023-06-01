ספריית חברות
Jane Technologies
Jane Technologies משכורות

המשכורת של Jane Technologies נעה בין $160,800 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $266,325 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Jane Technologies. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מדען נתונים
$161K
מנהל מוצר
$266K
מהנדס תוכנה
$209K

מנהל הנדסת תוכנה
$174K
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Jane Technologies on מנהל מוצר at the Common Range Average level aastase kogutasuga $266,325. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Jane Technologies keskmine aastane kogutasu on $191,157.

