Ingram Micro
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Ingram Micro מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Canada ב-Ingram Micro מגיעה ל-CA$117K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ingram Micro. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$117K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$8.1K
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Ingram Micro in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$153,120. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ingram Micro עבור תפקיד מדען נתונים in Canada הוא CA$118,667.

משרות מובילות

משאבים נוספים